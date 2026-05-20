Conférence numismatique Rue du Musée Saint-Bertrand-de-Comminges

Saint-Bertrand-de-Comminges

Conférence numismatique

Rue du Musée Musée archéologique Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Nouveau regard et nouvelles problématiques de recherche sur les monnaies issues des fouilles anciennes de Saint-Bertrand-de-Comminges. Depuis fin 2025, des études sont menées sur les monnaies de l’Antiquité tardive, afin d’en révéler leur durée de circulation et d’usage.

Intervenante Marie-Laure Le Brazidec, Numismate spécialiste de l’Antiquité

Gratuit, inscription conseillée, durée 1h00

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Rue du Musée Musée archéologique Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 31 79 musee-archeologique@cd31.fr

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English :

A new look at the coins excavated at Saint-Bertrand-de-Comminges, and new research questions. Since the end of 2025, studies have been carried out on coins from Late Antiquity, in order to reveal how long they were in circulation and in use.

Speaker Marie-Laure Le Brazidec, Numismatist specializing in Antiquity

Free, registration recommended, duration 1h00

L’événement Conférence numismatique Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de Neste-Barousse|CDT65