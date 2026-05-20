Conférence numismatique Rue du Musée Saint-Bertrand-de-Comminges
Conférence numismatique Rue du Musée Saint-Bertrand-de-Comminges samedi 13 juin 2026.
Saint-Bertrand-de-Comminges
Conférence numismatique
Rue du Musée Musée archéologique Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Nouveau regard et nouvelles problématiques de recherche sur les monnaies issues des fouilles anciennes de Saint-Bertrand-de-Comminges. Depuis fin 2025, des études sont menées sur les monnaies de l’Antiquité tardive, afin d’en révéler leur durée de circulation et d’usage.
Intervenante Marie-Laure Le Brazidec, Numismate spécialiste de l’Antiquité
Gratuit, inscription conseillée, durée 1h00
.
Rue du Musée Musée archéologique Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 31 79 musee-archeologique@cd31.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A new look at the coins excavated at Saint-Bertrand-de-Comminges, and new research questions. Since the end of 2025, studies have been carried out on coins from Late Antiquity, in order to reveal how long they were in circulation and in use.
Speaker Marie-Laure Le Brazidec, Numismatist specializing in Antiquity
Free, registration recommended, duration 1h00
L’événement Conférence numismatique Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de Neste-Barousse|CDT65
À voir aussi à Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne)
- MA RANDO NATURE UNE CATHÉDRALE SUR LA COLLINE Saint-Bertrand-de-Comminges 6 juin 2026
- FERMES EN FÊTE 2026 L’ESCARGOT COMMINGEOIS L’ESCARGOT COMMINGEOIS Saint-Bertrand-de-Comminges 6 juin 2026
- JOURNÉES EUROPEENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Rue Victor Cazes Saint-Bertrand-de-Comminges 13 juin 2026
- Ateliers monnaies Rue du Musée Saint-Bertrand-de-Comminges 13 juin 2026
- Ateliers tactiles Rue du Musée Saint-Bertrand-de-Comminges 14 juin 2026