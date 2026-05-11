JOURNÉES EUROPEENNES DE L'ARCHÉOLOGIE Rue Victor Cazes Saint-Bertrand-de-Comminges samedi 13 juin 2026.
Rue Victor Cazes MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 13:00:00
NUMISM’ANTIQUE
ATELIER MONNAIES Comment frapper et lire une monnaie ? Apprenez à identifier celles présentées.
CONFÉRENCE NUMISMATIQUE Nouveau regard et nouvelles problématiques de recherche sur les monnaies issues des fouilles anciennes de Saint-Bertrand-de-Comminges.
Depuis fin 2025, des études sont menées sur les monnaies de l’Antiquité tardive, afin d’en révéler leur durée de circulation et d’usage.
Intervenante Marie-Laure Le Brazidec, Numismate spécialiste de l’Antiquité.
ATELIERS TACTILES Manipuler pour comprendre. À partir de simulateurs de fouilles, révélez et déchiffrez les traces du passé.
Gratuit, inscription conseillée, places limitées, durée 1h00 .
Rue Victor Cazes MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 31 79 musee-archeologique@cd31.fr
