Balade patrimoine Saint-Bertrand-de-Comminges
Balade patrimoine Saint-Bertrand-de-Comminges samedi 16 mai 2026.
Saint-Bertrand-de-Comminges
Balade patrimoine
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Balade patrimoine, encadrée par Christine, autour du patrimoine et du village fortifié de Saint-Bertrand-de-Comminges, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
A partir de 5 ans
Tarif 40€ adulte et 30€/enfant
Tarif famille (à partir de 3 enfants) 30€/personne
Réservations obligatoires 05 62 99 21 30 ou reservation@neste-barousse.fr
.
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 99 21 30 reservation@neste-barousse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Heritage walk, led by Christine, around the heritage and fortified village of Saint-Bertrand-de-Comminges, on the route to Santiago de Compostela.
Ages 5 and up
Price: 40€/adult and 30€/child
Family rate (3 children or more): 30?/person
Reservations essential: 05 62 99 21 30 or reservation@neste-barousse.fr
L’événement Balade patrimoine Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-04-29 par OT de Neste-Barousse|CDT65
À voir aussi à Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne)
- BAL TRADITIONNEL & MUSETTE VILLAGE Saint-Bertrand-de-Comminges 8 mai 2026
- NUIT DES CATHEDRALES Parvis de la cathédrale Saint-Bertrand-de-Comminges 9 mai 2026
- MA RANDO NATURE UNE CATHÉDRALE SUR LA COLLINE Saint-Bertrand-de-Comminges 6 juin 2026
- Après-midi d’études – « 50 ANS DE LA MORT DE BERTRAND SAPÈNE », Musée archéologique départemental, Saint-Bertrand-de-Comminges 14 juin 2026
- CYCLOMONTAGNARDE DU MASSIF PYRÉNÉEN Rue des Ecoles Saint-Bertrand-de-Comminges 4 juillet 2026