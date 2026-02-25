Saint-Bertrand-de-Comminges

MA RANDO NATURE UNE CATHÉDRALE SUR LA COLLINE

GARE DE LOURES BAROUSSE BARBAZAN Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:30:00

fin : 2026-06-06 15:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez randonner en découvrant la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges et sa cité médiévale !

Haute-Garonne Tourisme vous invite à randonner au départ de la Gare de Loures Barousse en direction de l’incroyable Plus Beau Village de France Saint-Bertrand-de-Comminges.

Cette randonnée proposée par Haute-Garonne Tourisme est organisée en collaboration avec le CDRP31 (Comité Départemental de la Randonnée Pédestre).

Cette randonnée Une cathédrale en haut des bois vous permettra de marcher à travers les sentiers entourant cette cité médiévale en vous offrant des vues panoramiques sur le village et sa majestueuse cathédrale, et sur toute la vallée de la Garonne.

Départ et retour depuis la Gare de Loures Barousse.

Détails 14km , durée 6h, dénivelé 206md+, difficulté moyen

Sur inscription via le lien HelloAsso au tarif de 5€ par personne. 5 .

GARE DE LOURES BAROUSSE BARBAZAN Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come and discover Saint-Bertrand-de-Comminges cathedral and its medieval town!

L’événement MA RANDO NATURE UNE CATHÉDRALE SUR LA COLLINE Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE