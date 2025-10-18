CYCLOMONTAGNARDE DU MASSIF PYRÉNÉEN Rue des Ecoles Saint-Bertrand-de-Comminges

CYCLOMONTAGNARDE DU MASSIF PYRÉNÉEN

Rue des Ecoles PERMANENCE Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

223 km en 1 ou 2 jours !

A mi-chemin entre Atlantique et Méditerranée, relevez le défi du massif pyrénéen Haut-Garonnais et partez sur les traces du Tour de France et ses cols mythiques. Outre ces ascensions légendaires, vous découvrirez une nature sauvage et champêtre à coup de pédales.

Possibilité aussi de parcours découverte 123.5km 2063m de dénivelé et parcours initiation 86 km 1152m de dénivelé.

Tarif du parcours de 223 km 40€ licencié FFVélo 50€ autres .

English :

223 km in 1 or 2 days!

Halfway between the Atlantic and the Mediterranean, take up the challenge of the Haut-Garonnais Pyrenees and follow in the footsteps of the Tour de France and its legendary passes. In addition to these legendary climbs, you’ll discover a wild, rural landscape just a pedal away.

German :

223 km in 1 oder 2 Tagen!

Auf halbem Weg zwischen Atlantik und Mittelmeer nehmen Sie die Herausforderung des Pyrenäenmassivs Haut-Garonnais an und begeben sich auf die Spuren der Tour de France und ihrer legendären Pässe. Neben diesen legendären Anstiegen werden Sie eine wilde und ländliche Natur entdecken, wenn Sie in die Pedale treten.

Italiano :

223 km in 1 o 2 giorni!

A metà strada tra l’Atlantico e il Mediterraneo, raccogliete la sfida dei Pirenei dell’Haut-Garonnais e seguite le orme del Tour de France e dei suoi leggendari colli. Oltre a queste salite leggendarie, scoprirete una campagna selvaggia e rurale a portata di pedale.

Espanol :

223 km en 1 ó 2 días

A medio camino entre el Atlántico y el Mediterráneo, acepte el reto de los Pirineos Haut-Garonnais y siga los pasos del Tour de Francia y sus legendarios puertos. Además de estas subidas legendarias, descubrirá un paisaje agreste y rural a dos pedales.

