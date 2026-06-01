Portes ouvertes chez l’Escargot Commingeois, L’Escargot Commingeois, Saint-Bertrand-de-Comminges
Portes ouvertes chez l’Escargot Commingeois, L’Escargot Commingeois, Saint-Bertrand-de-Comminges samedi 6 juin 2026.
Portes ouvertes chez l’Escargot Commingeois 6 et 7 juin L’Escargot Commingeois Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
L’élevage d’escargots, voilà un métier et un type d’exploitation agricole original ! Chez l’Escargot Commingeois, nous élevons des escargots petits et gros gris dans le but de les transformer sous différentes recettes et créations originales.
Horaires des visites : 10h / 11h30 / 14h / 16h.
Visite et discussion autour des parcs à escargots en plein air. Présentation des produits et dégustation.
Petite restauration à base d’escargots le midi.
L’Escargot Commingeois 185 chemin d’Escaliron 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie
Horaires des visites : 10h / 11h30 / 14h / 16h. Visite et discussion autour des parcs à escargots en plein air. Présentation des produits et dégustation. escargots héliciculture
l’Escargot Commingeois
À voir aussi à Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne)
- MA RANDO NATURE UNE CATHÉDRALE SUR LA COLLINE Saint-Bertrand-de-Comminges 6 juin 2026
- FERMES EN FÊTE 2026 L’ESCARGOT COMMINGEOIS L’ESCARGOT COMMINGEOIS Saint-Bertrand-de-Comminges 6 juin 2026
- JOURNÉES EUROPEENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Rue Victor Cazes Saint-Bertrand-de-Comminges 13 juin 2026
- Ateliers monnaies Rue du Musée Saint-Bertrand-de-Comminges 13 juin 2026
- Conférence numismatique Rue du Musée Saint-Bertrand-de-Comminges 13 juin 2026