Portes ouvertes chez l’Escargot Commingeois, L’Escargot Commingeois, Saint-Bertrand-de-Comminges

Portes ouvertes chez l’Escargot Commingeois 6 et 7 juin L’Escargot Commingeois Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

L’élevage d’escargots, voilà un métier et un type d’exploitation agricole original ! Chez l’Escargot Commingeois, nous élevons des escargots petits et gros gris dans le but de les transformer sous différentes recettes et créations originales.

Horaires des visites : 10h / 11h30 / 14h / 16h.

Visite et discussion autour des parcs à escargots en plein air. Présentation des produits et dégustation.

Petite restauration à base d’escargots le midi.

L’Escargot Commingeois 185 chemin d’Escaliron 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie

Horaires des visites : 10h / 11h30 / 14h / 16h. Visite et discussion autour des parcs à escargots en plein air. Présentation des produits et dégustation. escargots héliciculture

l’Escargot Commingeois