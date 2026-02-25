Après-midi d’études – « 50 ANS DE LA MORT DE BERTRAND SAPÈNE », Musée archéologique départemental, Saint-Bertrand-de-Comminges

Après-midi d’études – « 50 ANS DE LA MORT DE BERTRAND SAPÈNE » Dimanche 14 juin, 14h00 Musée archéologique départemental Haute-Garonne

Gratuit. En accès libre, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

2026 sera l’occasion d’honorer la mémoire et de travail de Bertrand Sapène (1890-1976), décédé voici 50 ans. Instituteur-archéologue, il dirigea les fouilles autour de Saint-Bertrand-de-Comminges à partir de 1920. Il fut également conservateur du Musée du Comminges. L’antenne des Archives départementales de la Haute-Garonne conserve à Saint-Gaudens, depuis plusieurs années, les archives de Bertrand Sapène. En 2024, ce fonds a été complété suite au dépôt des plaques de verre de l’archéologue par la Société Archéologique du Midi de la France. Leur numérisation est en cours ainsi que leurs études. Depuis 2024, l’équipe du Musée archéologique explore également les carnets de fouilles de Sapène, mines d’information précieuses !

Dans le cadre de cette après-midi d’études, différents intervenants viendront rendre compte des analyses actuelles et de l’héritage laissé par Bertrand Sapène, 50 ans après sa disparition.

En partenariat avec le Musée archéologique départemental de Saint-Bertrand-de-Comminges, la Société des Études du Comminges, l’Académie Julien Sacaze et la Société Archéologique du Midi de la France.

PROGRAMME

Patrick Peyet (Académie Julien Sacaze) : « Bertrand Sapène et le pays de Luchon ».

Yoan Rumeau (Société d’Etudes du Comminges) : « B. Sapène et la Revue de Comminges ».

Josabeth Millereux (Musée archéologique départemental) : « Bertrand Sapène et les fiches d’inventaire, un outil précieux pour le musée ».

Stéphanie Dumay (Antenne des Archives de St-Gaudens) : « Le projet d’inventaire thématique et de numérisation des archives Sapène de la SAMF ».

Programme et horaires à venir. Consultez le site internet des Archives départementales : https://archives.haute-garonne.fr/

Informations pratiques

ADULTES.

Rdv > Musée archéologique départemental, rue du Musée, 31510 St-Bertrand-de-Comminges.

Réservation > En accès libre, dans la limite des places disponibles.

Musée archéologique départemental rue du Musée, 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://archives.haute-garonne.fr/ »}]

Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie 2026. archives histoire

ADHG/CD31