NUIT DES CATHEDRALES Parvis de la cathédrale Saint-Bertrand-de-Comminges

Saint-Bertrand-de-Comminges

NUIT DES CATHEDRALES

Parvis de la cathédrale CATHEDRALE DE SAINT-BERTRAND DE COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09 23:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Visite et déambulation nocturne à la lueur des bougies, suivie d’un concert d’orgue à la Cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges

Pour la première fois, la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges ouvre ses portes à la Nuit des cathédrales. À la tombée de la nuit, laissez-vous surprendre par une ambiance unique et envoûtante, où le patrimoine se révèle autrement.

Au fil de la soirée

– Partez à la découverte de l’orgue et du jubé lors de visites privilégiées à 20h et 21h (sur réservation 12 €)

– Flânez librement dans le cloître délicatement mis en lumière (gratuit)

– Plongez dans une expérience immersive dans le chœur éclairé à la bougie (4 €)

– Terminez en musique avec un concert d’orgue pour un moment suspendu (gratuit)

Une soirée à vivre et à partager, au cœur d’un patrimoine d’exception. 12 .

Parvis de la cathédrale CATHEDRALE DE SAINT-BERTRAND DE COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 04 91 reserv.cathestbertrand@wanadoo.fr

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English :

Visit and stroll by candlelight, followed by an organ concert at Saint-Bertrand de Comminges Cathedral

L’événement NUIT DES CATHEDRALES Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-04-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE