NUIT DES CATHEDRALES Parvis de la cathédrale Saint-Bertrand-de-Comminges
NUIT DES CATHEDRALES Parvis de la cathédrale Saint-Bertrand-de-Comminges samedi 9 mai 2026.
Saint-Bertrand-de-Comminges
NUIT DES CATHEDRALES
Parvis de la cathédrale CATHEDRALE DE SAINT-BERTRAND DE COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09 23:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Visite et déambulation nocturne à la lueur des bougies, suivie d’un concert d’orgue à la Cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges
Pour la première fois, la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges ouvre ses portes à la Nuit des cathédrales. À la tombée de la nuit, laissez-vous surprendre par une ambiance unique et envoûtante, où le patrimoine se révèle autrement.
Au fil de la soirée
– Partez à la découverte de l’orgue et du jubé lors de visites privilégiées à 20h et 21h (sur réservation 12 €)
– Flânez librement dans le cloître délicatement mis en lumière (gratuit)
– Plongez dans une expérience immersive dans le chœur éclairé à la bougie (4 €)
– Terminez en musique avec un concert d’orgue pour un moment suspendu (gratuit)
Une soirée à vivre et à partager, au cœur d’un patrimoine d’exception. 12 .
Parvis de la cathédrale CATHEDRALE DE SAINT-BERTRAND DE COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 04 91 reserv.cathestbertrand@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Visit and stroll by candlelight, followed by an organ concert at Saint-Bertrand de Comminges Cathedral
L’événement NUIT DES CATHEDRALES Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-04-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne)
- Visite de Lugdunum antique SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges 29 avril 2026
- BAL TRADITIONNEL & MUSETTE VILLAGE Saint-Bertrand-de-Comminges 8 mai 2026
- MA RANDO NATURE UNE CATHÉDRALE SUR LA COLLINE Saint-Bertrand-de-Comminges 6 juin 2026
- Après-midi d’études – « 50 ANS DE LA MORT DE BERTRAND SAPÈNE », Musée archéologique départemental, Saint-Bertrand-de-Comminges 14 juin 2026
- CYCLOMONTAGNARDE DU MASSIF PYRÉNÉEN Rue des Ecoles Saint-Bertrand-de-Comminges 4 juillet 2026