Informations pratiques

Rigny-Ussé

Conférence ON EST HEUREUX… NATIONALE 10 Avec Laurent Carré

Rue des Fougères Rigny-Ussé Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 17:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

L’église Notre-Dame de Rigny, restaurée par des Compagnons du devoir vous propose une conférence intitulée On est heureux…Nationale 10 par M. Laurent Carré, professeur d’histoire-géographie et président de l’association Nostal ‘ 10 .

L’église Notre-Dame de Rigny, restaurée par des Compagnons du devoir vous propose une conférence intitulée On est heureux…Nationale 10 par M. Laurent Carré, professeur d’histoire-géographie et président de l’association Nostal ‘ 10 . .

Rue des Fougères Rigny-Ussé 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 05 93 90

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English :

The church of Notre-Dame de Rigny, restored by Compagnons du devoir, is hosting a conference on the Compagnonnage. We’ll be welcoming Mr René Mercier, a retired Compagnon du Devoir et du Tour de France from Touraine, but still an active volunteer with young travelling Compagnons.

L’événement Conférence ON EST HEUREUX… NATIONALE 10 Avec Laurent Carré Rigny-Ussé a été mis à jour le 2026-08-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme