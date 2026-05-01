CONFÉRENCE OÙ LA SANTÉ RENCONTRE LA VIE ! Cans et Cévennes

Cans et Cévennes

CONFÉRENCE OÙ LA SANTÉ RENCONTRE LA VIE !

Florac Cans et Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Ancien dirigeant de banques et de cabinets de conseil, Christian Perrotin a choisi, il y a plus de 20 ans, de réorienter sa vie vers les soins énergétiques et l’accompagnement des personnes et des lieux.

À la suite de plusieurs épreuves de vie, il s’est tourné vers des pratiques de développement personnel et de bien-être numérologie, astrologie, relaxation et respiration.

Ancien dirigeant de banques et de cabinets de conseil, Christian Perrotin a choisi, il y a plus de 20 ans, de réorienter sa vie vers les soins énergétiques et l’accompagnement des personnes et des lieux.

À la suite de plusieurs épreuves de vie, il s’est tourné vers des pratiques de développement personnel et de bien-être numérologie, astrologie, relaxation et respiration.

Aujourd’hui sophrologue, thérapeute, guérisseur canal, passeur d’âmes, numérologue, astrologue, écrivain et conférencier, il partage son expérience et ses outils d’accompagnement.

Cette conférence propose une approche accessible autour de la transformation personnelle et de l’éveil de conscience.

PLUS DE DETAILS

18h30 Accueil à La Ronceraie par Monsieur Loyal . Entrée par le 1er portail sur le chemin qui mène aux empreintes des dinosaures.

19h00 Les portails de La Ronceraie se ferment à 19h00 car à 19h00 nous serons tous dans la salle.

20h00 Verre de l’amitié pour échanger et partager avec Christian Perrotin.

IMPORTANT !

Le nombre de places étant limité, merci de confirmer votre présence par téléphone ou par mail afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Nous vous remercions de vous garer sur le grand parking de Saint-Laurent-de-Trèves, au bout du village. .

Florac Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79 nausicaa.bouthreuil@gmail.com

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English :

A former bank and consulting firm executive, Christian Perrotin chose to reorient his life over 20 years ago towards energy care and the accompaniment of people and places.

Following several life trials, he turned to personal development and well-being practices: numerology, astrology, relaxation and breathing.

L’événement CONFÉRENCE OÙ LA SANTÉ RENCONTRE LA VIE ! Cans et Cévennes a été mis à jour le 2026-05-07 par Conseil Départemental