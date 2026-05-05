STAGES D’ASTRONOMIE Cans et Cévennes

Cans et Cévennes

STAGES D’ASTRONOMIE

Les copain à bord Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 430 – 430 – 430 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-19

Niché en plein cœur des Cévennes lozériennes, le domaine Les Copains à Bord offre un cadre naturel et préservé à tous ses visiteurs. Simple curieux ou envie de vous initier à l’astronomie, nous vous invitons à découvrir le ciel et ses merveilles. Avec Thomas, médiateur scientifique en astronomie depuis plus de 15 ans, nous visons un accord parfait entre découverte cosmique et détente.

Niché en plein cœur des Cévennes lozériennes, le domaine Les Copains à Bord offre un cadre naturel et préservé à tous ses visiteurs. Simple curieux ou envie de vous initier à l’astronomie, nous vous invitons à découvrir le ciel et ses merveilles.

Immersion Totale avec le Stage de 3 Jours

Pour une expérience complète, optez pour notre stage de 3 jours, une immersion totale dans l’astronomie. En plus des observations, vous bénéficierez d’un programme enrichissant avec des séances théoriques et pratiques pour comprendre les étoiles et leur évolution.

En plus d’un cadre et d’un professionnel pour l’observation des étoiles, nous vous proposons un moment privilégié pour faire de votre séjour étoilé une expérience unique.

Tout d’abord avec un programme d’astronomie élaboré pour vous afin de vous faire découvrir notre place dans l’Univers et le soir venu partir à l’observation du ciel à l’œil nu et aux télescopes.

En parallèle de votre stage et sur vos moments de pause, nous vous proposons des instants de partage et de détente

o En vous délectant de bons petits plats maison et de saison élaborés par notre cheffe Camilla,

o En récupérant de vos aventures dans nos charmantes chambres d’hôtes et roulottes,

o En profitant de la vue sur les montagnes dans la piscine ou le jacuzzi…

Avec Thomas, médiateur scientifique en astronomie depuis plus de 15 ans, nous visons un accord parfait entre découverte cosmique et détente, et nous serons ravis de vous accueillir au domaine !

Stages d’initiation sur réservation. Aucune connaissance en astronomie n’est requise. Groupe d’une douzaine de personnes, à partir de 14 ans. .

Les copain à bord Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 25 94 contact@lescopainsabord.com

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English :

Nestled in the heart of the Lozère Cévennes, Les Copains à Bord offers visitors a natural, unspoilt setting. Whether you’re simply curious or want to learn more about astronomy, we invite you to discover the sky and its wonders. With Thomas, a scientific astronomy mediator for over 15 years, we aim for a perfect balance between cosmic discovery and relaxation.

L’événement STAGES D’ASTRONOMIE Cans et Cévennes a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes