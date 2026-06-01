CONCERT DU DUO LYRA Cans et Cévennes

Cans et Cévennes

CONCERT DU DUO LYRA

Rue Tonnance Ferréol Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Harpe et mandoline dans un concert aux mille couleurs compositions originales et reprises !

Nous vous remercions de vous garer sur le grand parking de Saint-Laurent-de-Trèves, au bout du village.

Concert du Duo Lyra avec Manon Opavska à la harpe et Tony Coullet à la mandoline.

Harpe et mandoline dans un concert aux mille couleurs compositions originales et reprises ! Laissez-vous surprendre par les différents styles musicaux que propose le Duo Lyra du classique au rock, en passant par le jazz, la chanson française et des pièces de compositeurs actuels dédiées à leur duo.

Tout public. Durée 1h15. Participation libre et consciente minimale à partir de 10 € par personne (15 € par personne, c’est encore mieux pour les artistes !)

Réservation conseillée 07 78 14 27 79 ou nausicaa.bouthreuil@gmail.com

Samedi 6 juin 2026 à 20h30 (accueil à partir de 20h)

Association Joia En Cor La Ronceraie Résidence d’artistes

PLUS DE DETAILS

20h00 Accueil à La Ronceraie par Monsieur Loyal . Entrée par le 1er portail sur le chemin qui mène aux empreintes des dinosaures.

20h30 Début du concert. Les portails de La Ronceraie se ferment à 20h30 car à 20h30 nous serons tous dans la salle ou dans la petite cour.

21h45 Verre de l’amitié pour échanger et partager avec Manon et Tony.

IMPORTANT !

Le nombre de places étant limité, je vous remercie de confirmer votre présence par téléphone ou par messagerie afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Nous vous remercions de vous garer sur le grand parking de Saint-Laurent-de-Trèves, au bout du village. .

Rue Tonnance Ferréol Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79 nausicaa.bouthreuil@gmail.com

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English :

Harp and mandolin in a concert of a thousand colors: original compositions and covers!

Please park in the large Saint-Laurent-de-Trèves parking lot at the end of the village.

L’événement CONCERT DU DUO LYRA Cans et Cévennes a été mis à jour le 2026-06-01 par Conseil Départemental