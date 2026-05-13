JOURNÉE DE CÉRÉMONIE LITHA- SE RELIER AUX SIMPLES LES PLANTES Cans et Cévennes
JOURNÉE DE CÉRÉMONIE LITHA- SE RELIER AUX SIMPLES LES PLANTES Cans et Cévennes samedi 20 juin 2026.
Cans et Cévennes
JOURNÉE DE CÉRÉMONIE LITHA- SE RELIER AUX SIMPLES LES PLANTES
La Ronceraie Cans et Cévennes Lozère
Tarif : 60 – 60 – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Au programme de cet atelier célébrations ; voyages de la conscience et du corps vers nos alliés végétaux et ressources ; cercle de tambours et chants ; constellation rituelle… Prix en conscience à partir de 60€; nourriture partagée ; inscription indispensable avant le 15 juin.
A vos tambours et hochets !
Nous célébrerons le solstice, le soleil à son apogée, l’abondance et la magie du grand vivant ; le règne végétal, nos sages ancêtres ; les fleurs et les plantes, le soin au corps, les retrouvailles !
Au programme de cet atelier animé par Gisèle
– célébrations
– voyages de la conscience et du corps vers nos alliés végétaux et ressources
– cercle de tambours et chants
– créativité
– rencontres et manifestations de nos alliés …
– constellation rituelle
Tarif animation prix en conscience à partir de 60€
Nourriture partagée
Inscription indispensable avant le 15 juin !
Appelez-moi au 06 03 47 07 79 .
La Ronceraie Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 6 03 47 07 79
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English :
On the program: celebrations; journeys of consciousness and body to our plant allies and resources; drumming and singing circle; ritual constellation… Price in consciousness from 60?; food shared; registration essential before June 15.
L’événement JOURNÉE DE CÉRÉMONIE LITHA- SE RELIER AUX SIMPLES LES PLANTES Cans et Cévennes a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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