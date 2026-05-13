Cans et Cévennes

JOURNÉE DE CÉRÉMONIE LITHA- SE RELIER AUX SIMPLES LES PLANTES

La Ronceraie Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 60 – 60 – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Au programme de cet atelier célébrations ; voyages de la conscience et du corps vers nos alliés végétaux et ressources ; cercle de tambours et chants ; constellation rituelle… Prix en conscience à partir de 60€; nourriture partagée ; inscription indispensable avant le 15 juin.

A vos tambours et hochets !

Nous célébrerons le solstice, le soleil à son apogée, l’abondance et la magie du grand vivant ; le règne végétal, nos sages ancêtres ; les fleurs et les plantes, le soin au corps, les retrouvailles !

Au programme de cet atelier animé par Gisèle

– célébrations

– voyages de la conscience et du corps vers nos alliés végétaux et ressources

– cercle de tambours et chants

– créativité

– rencontres et manifestations de nos alliés …

– constellation rituelle

Tarif animation prix en conscience à partir de 60€

Nourriture partagée

Inscription indispensable avant le 15 juin !

Appelez-moi au 06 03 47 07 79 .

La Ronceraie Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 6 03 47 07 79

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English :

On the program: celebrations; journeys of consciousness and body to our plant allies and resources; drumming and singing circle; ritual constellation… Price in consciousness from 60?; food shared; registration essential before June 15.

L’événement JOURNÉE DE CÉRÉMONIE LITHA- SE RELIER AUX SIMPLES LES PLANTES Cans et Cévennes a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes