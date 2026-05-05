VIEILLÉE AUX ÉTOILES Cans et Cévennes

Cans et Cévennes

VIEILLÉE AUX ÉTOILES

Les copain à bord Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:30:00

fin : 2026-07-09 23:45:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-09 2026-08-18 2026-08-20

Simple curieux ou envie de vous repérer parmi les étoiles et les constellations, nous vous invitons à explorer le ciel et ses merveilles au domaine Les Copains à Bord en plein cœur des Cévennes lozériennes.Rejoignez-nous en famille, entre amis ou en couple pour savourer un repas dans un cadre naturel et préservé et au crépuscule, après un voyage dans les constellations, plongez au cœur de la nuit.

Simple curieux ou envie de vous repérer parmi les étoiles et les constellations, nous vous invitons à explorer le ciel et ses merveilles au domaine Les Copains à Bord en plein cœur des Cévennes lozériennes.

Rejoignez-nous en famille, entre amis ou en couple pour savourer un repas dans un cadre naturel et préservé et au crépuscule, après un voyage dans les constellations, plongez au cœur de la nuit pour découvrir le ciel étoilé et sa magie à l’œil nu et aux télescopes.

En plus d’un cadre et d’un professionnel pour l’observation des étoiles, nous vous proposons un moment privilégié pour faire de votre soirée étoilée une expérience unique.

Avec Thomas, médiateur scientifique en astronomie depuis plus de 15 ans, nous visons un accord parfait entre découverte cosmique et détente, et nous serons ravis de vous accueillir au domaine !

Forfait tout compris par personne, apéritif, repas et soirée d’observation .

Soirées tout public sur réservation. En cas de mauvais temps les soirées d’observations seront remplacées par une présentation du ciel avec Stellarium, accompagnée de mythes et histoires célestes. .

Les copain à bord Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 25 94 contact@lescopainsabord.com

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English :

Whether you’re just curious or want to find your way among the stars and constellations, we invite you to explore the sky and its wonders at Les Copains à Bord in the heart of the Cévennes region of Lozère.join us with family, friends or couples to enjoy a meal in a natural, unspoilt setting, and at dusk, after a journey through the constellations, plunge into the heart of the night.

L’événement VIEILLÉE AUX ÉTOILES Cans et Cévennes a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes