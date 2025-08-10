Conférence : parlez-vous normand ? Rencontre autour du parler normand, Médiathèque La Navette, Elbeuf

Informations pratiques

Conférence : parlez-vous normand ? Rencontre autour du parler normand Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque La Navette Seine-Maritime

Durée 1h30, réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Par Séverine Courard-Vieuxbled, éditrice de Skjaldmö

Connaissez-vous des mots, expressions et l’histoire de notre langue régionale ? Et combien l’anglais prend sa source dans cet héritage vivant ? Autour d’échanges chaleureux et de petits jeux, venez déguster la richesse de notre parler normand. Rencontre suivie d’une vente-dédicace des livres parus aux éditions Skjaldmö… Bonne humeur garantie !

Médiathèque La Navette 5 rue Michelet, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie 02 35 77 73 00 https://www.rmte.fr/elbeuf https://www.mairie-elbeuf.fr/culture/mediatheque-ludotheque-la-navette/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 77 73 00 »}] Situées dans l’ancienne usine textile Blin & Blin, la médiathèque et la ludothèque offrent au public un espace culturel de 2200 m2, dans des locaux entièrement rénovés. Grand parking face à la médiathèque.

Par Séverine Courard-Vieuxbled, éditrice de Skjaldmö

©Livreshebdo