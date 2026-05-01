Conférence Paul Viry, enfant de Pocé, peintre de genre et de paysage Pocé-sur-Cisse
Conférence Paul Viry, enfant de Pocé, peintre de genre et de paysage Pocé-sur-Cisse samedi 30 mai 2026.
Pocé-sur-Cisse
Conférence Paul Viry, enfant de Pocé, peintre de genre et de paysage
Pocé-sur-Cisse Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Conférence Paul Viry, enfant de Pocé, peintre de genre et de paysage à la salle polyvalente de Pocé sur Cisse le samedi 30 mai à 15h00
Le samedi 30 Mai à 15h00, l’Association pour la sauvegarde et la promotion des oeuvres d’art de la fonderie J.J Ducel vous invite à une conférence sur le thème Paul Viry, enfant de Pocé, peintre de genre et de paysages donnée par Paul Busuttil, maître de conférences honoraire l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.
Entrée libre. .
Pocé-sur-Cisse 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lecture: “Paul Viry, a native of Pocé, painter of genre scenes and landscapes”
Lecture: “Paul Viry, a native of Pocé, painter of genre and landscape” at the community hall in Pocé-sur-Cisse on Saturday 30 May at 3.00 pm
L’événement Conférence Paul Viry, enfant de Pocé, peintre de genre et de paysage Pocé-sur-Cisse a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE AMBOISE