Pocé-sur-Cisse

Conférence Paul Viry, enfant de Pocé, peintre de genre et de paysage

Pocé-sur-Cisse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Conférence Paul Viry, enfant de Pocé, peintre de genre et de paysage à la salle polyvalente de Pocé sur Cisse le samedi 30 mai à 15h00

Le samedi 30 Mai à 15h00, l’Association pour la sauvegarde et la promotion des oeuvres d’art de la fonderie J.J Ducel vous invite à une conférence sur le thème Paul Viry, enfant de Pocé, peintre de genre et de paysages donnée par Paul Busuttil, maître de conférences honoraire l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.

Entrée libre. .

Pocé-sur-Cisse 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture: “Paul Viry, a native of Pocé, painter of genre scenes and landscapes”

Lecture: “Paul Viry, a native of Pocé, painter of genre and landscape” at the community hall in Pocé-sur-Cisse on Saturday 30 May at 3.00 pm

L’événement Conférence Paul Viry, enfant de Pocé, peintre de genre et de paysage Pocé-sur-Cisse a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE AMBOISE