Informations pratiques

Payrac

Conférence Payrac-Loupiac, quand la route fait le village

Salle polyvalente Payrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

En croisant les sources historiques, les cartes anciennes et les observations de terrain, François Nadaud nous explique comment Payrac et Loupiac, loin d’être de simples villages ruraux, s’inscrivent depuis des siècles dans une dynamique de circulation plus vaste

En croisant les sources historiques, les cartes anciennes et les observations de terrain, François Nadaud nous explique comment Payrac et Loupiac, loin d’être de simples villages ruraux, s’inscrivent depuis des siècles dans une dynamique de circulation plus vaste

.

Salle polyvalente Payrac 46350 Lot Occitanie +33 6 42 80 86 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By cross-referencing historical sources, old maps, and field observations, François Nadaud explains how Payrac and Loupiac—far from being mere rural villages—have for centuries been part of a broader pattern of movement

L’événement Conférence Payrac-Loupiac, quand la route fait le village Payrac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Vallée de la Dordogne