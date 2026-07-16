Visite de l’église de Camy & exposition Claire Tabouret, Eglise Notre-Dame de Camy, Payrac

Informations pratiques

Visite de l’église de Camy & exposition Claire Tabouret 18 – 20 septembre Eglise Notre-Dame de Camy Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de cette petite église, classée au titre des Monuments historiques depuis 2023 en raison de ses peintures murales du XVIe siècle.

La visite se poursuivra avec la découverte de l’exposition Claire Tabouret, présentée durant l’été 2026.

Eglise Notre-Dame de Camy 11 route de l’écureuil 46350 Payrac Payrac 46350 Lot Occitanie 0611055083 Cette église du XIIe siècle a été remaniée au XVIe, époque à laquelle des décors muraux furent réalisés. Un long travail de restauration reste à faire.

Visite de cette petite église, monument historique depuis 2023 du fait de ses peintures murales du XVIe, et visite de l’exposition Claire Tabouret, comme durant l’été 2026

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