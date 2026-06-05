Exposition de l’atelier de peinture ID Payrac
Exposition de l’atelier de peinture ID Payrac dimanche 2 août 2026.
Payrac
Exposition de l’atelier de peinture ID
Salle des Fêtes Payrac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-09 12:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Exposition des peintres payracois
Exposition des peintres payracois. Acrylique, aquarelle, huile. Invité d’honneur Gary Indy
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Salle des Fêtes Payrac 46350 Lot Occitanie +33 7 61 77 39 80
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English :
Exhibition of Payrac painters
L’événement Exposition de l’atelier de peinture ID Payrac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne
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