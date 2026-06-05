Payrac

Exposition de l’atelier de peinture ID

Salle des Fêtes Payrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Exposition des peintres payracois

Exposition des peintres payracois. Acrylique, aquarelle, huile. Invité d’honneur Gary Indy

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Salle des Fêtes Payrac 46350 Lot Occitanie +33 7 61 77 39 80

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English :

Exhibition of Payrac painters

L’événement Exposition de l’atelier de peinture ID Payrac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne