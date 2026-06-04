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Payrac en musique Payrac

Payrac en musique Payrac

Payrac en musique Payrac mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Bourg

Ville : 46350 Payrac

Département : Lot

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Participation libre

Payrac

Payrac en musique

Bourg Payrac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

7 scènes pour 7 groupes de 7 styles différents ! Au cœur du village de Payrac, dans ses cours et jardins, venez découvrir une multitude de talents musicaux

Buvette et restauration sur place

7 scènes pour 7 groupes de 7 styles différents ! Au cœur du village de Payrac, dans ses cours et jardins, venez découvrir une multitude de talents musicaux

Buvette et restauration sur place

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Bourg Payrac 46350 Lot Occitanie +33 6 21 80 36 44 

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English :

7 stages for 7 bands in 7 different styles! In the heart of the village of Payrac, in its courtyards and gardens, come and discover a multitude of musical talents

Beverage and catering on site

L’événement Payrac en musique Payrac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne

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