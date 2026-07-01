Conférence : Paysannes, les invisibles !, Mairie, Crégy-lès-Meaux

Informations pratiques

Conférence : Paysannes, les invisibles ! Dimanche 20 septembre, 15h00 Mairie Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez découvrir le rôle essentiel mais « invisible » des femmes dans le monde rural et agricole. Du foyer aux champs, pendant des siècles, elles ont assumé de nombreuses charges. Leur reconnaissance juridique et sociale très tardive demeure encore aujourd’hui incomplète.

Mairie 28 rue Jean Jaurès 77124 Crégy-lès-Meaux Crégy-lès-Meaux 77124 Seine-et-Marne Île-de-France +33 (0)6 81 20 10 56 https://www.cregyetsonhistoire.fr/

Conférence « Paysannes, les invisibles ! »

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