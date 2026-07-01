Paysannes, les invisibles !, Mairie, Crégy-lès-Meaux

Informations pratiques

Paysannes, les invisibles ! Dimanche 20 septembre, 10h00 Mairie Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la vie d’autrefois à travers une exposition d’objets anciens reflétant la vie quotidienne des femmes en milieu rural.

Mairie 28 rue Jean Jaurès 77124 Crégy-lès-Meaux Crégy-lès-Meaux 77124 Seine-et-Marne Île-de-France +33 (0)6 81 20 10 56 https://www.cregyetsonhistoire.fr/

Exposition « Paysannes, les invisibles ! »

©Crégy et son Histoire