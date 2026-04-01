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Conférence Perturbateurs endocriniens comment agir au quotidien Mairie Clairvaux-les-Lacs

Conférence Perturbateurs endocriniens comment agir au quotidien Mairie Clairvaux-les-Lacs jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Mairie

Adresse : 9 Rue du Parterre

Ville : 39130 Clairvaux-les-Lacs

Département : Jura

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Clairvaux-les-Lacs

Conférence Perturbateurs endocriniens comment agir au quotidien

Mairie 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Conférence le jeudi 30 avril à 19h00 au rez-de-chaussée de la Mairie de Clairvaux-les-Lacs.

Perturbateurs endocriniens comment agir au quotidien pour un environnement favorable à la santé des plus jeunes ? .

Sous forme de soirée d’échange, ouvert à tous.   .

Mairie 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 95 39 30 

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English : Conférence Perturbateurs endocriniens comment agir au quotidien

L’événement Conférence Perturbateurs endocriniens comment agir au quotidien Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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