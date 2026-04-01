Conférence Perturbateurs endocriniens comment agir au quotidien Mairie Clairvaux-les-Lacs
Conférence Perturbateurs endocriniens comment agir au quotidien Mairie Clairvaux-les-Lacs jeudi 30 avril 2026.
Clairvaux-les-Lacs
Conférence Perturbateurs endocriniens comment agir au quotidien
Mairie 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Conférence le jeudi 30 avril à 19h00 au rez-de-chaussée de la Mairie de Clairvaux-les-Lacs.
Perturbateurs endocriniens comment agir au quotidien pour un environnement favorable à la santé des plus jeunes ? .
Sous forme de soirée d’échange, ouvert à tous. .
Mairie 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 95 39 30
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English : Conférence Perturbateurs endocriniens comment agir au quotidien
L’événement Conférence Perturbateurs endocriniens comment agir au quotidien Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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