Rando des lacs
Rando des lacs Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs lundi 27 avril 2026.
Rando des lacs
Salle des fêtes Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : 2026-04-27
Début : 08:30:00
fin : 10:30:00
Date(s) :
2026-04-27
Rando des lacs le 27 avril, départ libre en 8h30 et 10h30 à la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs.
3 distances environ 8 km, 12 km et 18 km.
Plusieurs points d’eau sur le parcours. Une arrivée conviviale avec ravitaillement, petite brocante du sport et buvette pour prolonger le ce moment de partage.
Participation financière libre permettant de soutenir l’association. .
Salle des fêtes Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 18 03 35 contact@coc-clairvaux.com
