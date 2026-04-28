Conférence Petite histoire du tramway en Basse-Marche Salle des fêtes Rancon
Conférence Petite histoire du tramway en Basse-Marche Salle des fêtes Rancon vendredi 7 août 2026.
Rancon
Conférence Petite histoire du tramway en Basse-Marche
Salle des fêtes Place de la Mairie Rancon Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Conférence par Claude Peyronnet du Centre d’Etudes pour la Basse Marche. .
Salle des fêtes Place de la Mairie Rancon 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine michel.creyssac@club-internet.fr
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English : Conférence Petite histoire du tramway en Basse-Marche
L’événement Conférence Petite histoire du tramway en Basse-Marche Rancon a été mis à jour le 2026-04-28 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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