Conférence Petite histoire du tramway en Basse-Marche Salle des fêtes Rancon

Rancon

Conférence Petite histoire du tramway en Basse-Marche

Salle des fêtes Place de la Mairie Rancon Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Conférence par Claude Peyronnet du Centre d’Etudes pour la Basse Marche. .

Salle des fêtes Place de la Mairie Rancon 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine michel.creyssac@club-internet.fr

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English : Conférence Petite histoire du tramway en Basse-Marche

L’événement Conférence Petite histoire du tramway en Basse-Marche Rancon a été mis à jour le 2026-04-28 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin