AGENDA · Rancon
Vide atelier de céramique Rancon
samedi 8 août 2026 · Rancon
Informations pratiques
Rancon
Vide atelier de céramique
9 La Courcelle Rancon Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Exposition et vente à prix réduits d’objets décoratifs et utilitaires en céramique fabriqués sur place. .
9 La Courcelle Rancon 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 65 93 98 vgadurand@orange.fr
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English : Vide atelier de céramique
L’événement Vide atelier de céramique Rancon a été mis à jour le 2026-07-07 par Terres de Limousin