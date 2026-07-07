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AGENDA · Rancon

Vide atelier de céramique Rancon

samedi 8 août 2026 · Rancon

Vide atelier de céramique Rancon

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
9 La Courcelle
Ville
87290 Rancon
Département
Haute-Vienne
Tarif
0 0 Gratuit

Rancon

Vide atelier de céramique

9 La Courcelle Rancon Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Exposition et vente à prix réduits d’objets décoratifs et utilitaires en céramique fabriqués sur place.   .

9 La Courcelle Rancon 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 65 93 98  vgadurand@orange.fr

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English : Vide atelier de céramique

L’événement Vide atelier de céramique Rancon a été mis à jour le 2026-07-07 par Terres de Limousin

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