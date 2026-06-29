Conférence Picasso, réfugié à Royan en 1939-1940 Musée Royan
Conférence Picasso, réfugié à Royan en 1939-1940 Musée Royan jeudi 16 juillet 2026.
Royan
Conférence Picasso, réfugié à Royan en 1939-1940
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Par Gérard Dufaud
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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
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English :
By Gérard Dufaud
L’événement Conférence Picasso, réfugié à Royan en 1939-1940 Royan a été mis à jour le 2026-06-19 par Mairie de Royan
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