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Conférence Picasso, réfugié à Royan en 1939-1940 Musée Royan

Conférence Picasso, réfugié à Royan en 1939-1940 Musée Royan jeudi 16 juillet 2026.

Lieu
Musée
Adresse
31 avenue de Paris
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
4.5 4.5 4.5 Tarif réduit

Royan

Conférence Picasso, réfugié à Royan en 1939-1940

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Par Gérard Dufaud
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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96  musee@mairie-royan.fr

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English :

By Gérard Dufaud

L’événement Conférence Picasso, réfugié à Royan en 1939-1940 Royan a été mis à jour le 2026-06-19 par Mairie de Royan

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