Soirées d’été au Conservatoire Grand Final Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan
Soirées d’été au Conservatoire Grand Final Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan lundi 29 juin 2026.
Royan
Soirées d’été au Conservatoire Grand Final
Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 18:00:00
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
Pour cette soirée de clôture des Soirées d’été au Conservatoire , les ateliers piano et les ensembles de violoncelles ouvrent la soirée, suivis du Big Band autour d’un répertoire jazz annonçant les vacances !
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Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr
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English :
For this closing evening of the Soirées d?été au Conservatoire , the piano workshops and cello ensembles open the evening, followed by the Big Band with a jazz repertoire that heralds the vacations!
L’événement Soirées d’été au Conservatoire Grand Final Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan
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