Soirées d’été au Conservatoire Grand Final Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan

Royan

Soirées d’été au Conservatoire Grand Final

Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 18:00:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

Pour cette soirée de clôture des Soirées d’été au Conservatoire , les ateliers piano et les ensembles de violoncelles ouvrent la soirée, suivis du Big Band autour d’un répertoire jazz annonçant les vacances !

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Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr

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English :

For this closing evening of the Soirées d?été au Conservatoire , the piano workshops and cello ensembles open the evening, followed by the Big Band with a jazz repertoire that heralds the vacations!

L’événement Soirées d’été au Conservatoire Grand Final Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan