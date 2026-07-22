Conférence Pouëdras, peinture et ethnologie Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal

Informations pratiques

Ploëzal

Conférence Pouëdras, peinture et ethnologie

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 15:00:00

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02

Conférence donnée par de Michel Oiry.

Ce que peint Pouëdras, ce sont des scènes humaines et naturelles héritées de son enfance et d’une exceptionnelle acuité de tous les sens. Le passage à la peinture paraît aller de soi. Et pourtant, non, car avant de peindre ce monde subtil, brutalement détruit et déconsidéré, il faut en comprendre le sens. Une enquête de type ethnographique précède donc l’acte de peindre comme mode d’expression des résultats de cette enquête. Il se trouve qu’à Languidic deux enquêtes concomitantes mais ignorantes l’une de l’autre ont été entreprises sur le même sujet, à savoir le mode de vie d’avant la révolution agricole et sociale des années 1960. À celle de Lucien Pouëdras s’adjoint celle de Jean-Michel Guilcher, plus connu jusqu’alors pour sa contribution pionnière à l’étude de la danse populaire. La convergence de ces deux enquêtes est telle que l’une fait parler l’autre, avec des différences d’approche et de connaissances qui ne sont pas moins intéressantes, dont la question de la langue. Breton ou français, ce qui se dit dans l’une ou l’autre langue n’ouvre pas les mêmes portes. .

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Conférence Pouëdras, peinture et ethnologie Ploëzal a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol