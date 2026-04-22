Bourges

Conférence Pour une Histoire Mondiale des Femmes Photographes

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Explorez l’histoire des femmes photographes lors d’une conférence passionnante suivie d’une rencontre avec les autrices.

Dans le cadre du Mois de la Photo, assistez à la conférence Pour une histoire mondiale des femmes photographes animée par Luce Lebart et Marie Robert. Cette rencontre propose un éclairage sur la place et le rôle des femmes dans l’histoire de la photographie, à travers une approche documentée et accessible. La conférence sera suivie d’une séance de dédicace de leur ouvrage. Rendez-vous le mardi 19 mai à 18h30 à la Maison des musées, place Étienne-Dolet à Bourges. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45

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English :

Explore the history of women photographers at a fascinating conference followed by a meeting with the authors.

L’événement Conférence Pour une Histoire Mondiale des Femmes Photographes Bourges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BOURGES