Conférence Pour une Histoire Mondiale des Femmes Photographes Bourges
Conférence Pour une Histoire Mondiale des Femmes Photographes Bourges mardi 19 mai 2026.
Bourges
Conférence Pour une Histoire Mondiale des Femmes Photographes
Place Etienne Dolet Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Explorez l’histoire des femmes photographes lors d’une conférence passionnante suivie d’une rencontre avec les autrices.
Dans le cadre du Mois de la Photo, assistez à la conférence Pour une histoire mondiale des femmes photographes animée par Luce Lebart et Marie Robert. Cette rencontre propose un éclairage sur la place et le rôle des femmes dans l’histoire de la photographie, à travers une approche documentée et accessible. La conférence sera suivie d’une séance de dédicace de leur ouvrage. Rendez-vous le mardi 19 mai à 18h30 à la Maison des musées, place Étienne-Dolet à Bourges. .
Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Explore the history of women photographers at a fascinating conference followed by a meeting with the authors.
L’événement Conférence Pour une Histoire Mondiale des Femmes Photographes Bourges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BOURGES
À voir aussi à Bourges (Cher)
- Concert de Trompe et Orgues Bourges 25 avril 2026
- Merlin Réenchante le Monde Bourges 25 avril 2026
- Bourse d’Échanges Moto-side car Bourges 26 avril 2026
- Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation Bourges 26 avril 2026
- Visite Dessinée de l’Exposition ELLES Bourges 26 avril 2026