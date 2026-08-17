CONFÉRENCE PRÉSENTATION DES RECHERCHES SPÉLÉOLOGIQUES SUR LE SECTEUR DE FERRIÈRES-POUSSAROU Béziers
vendredi 11 décembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
CONFÉRENCE PRÉSENTATION DES RECHERCHES SPÉLÉOLOGIQUES SUR LE SECTEUR DE FERRIÈRES-POUSSAROU
2 rue Jeanne Jugan Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Explorez les secrets du sous-sol de Ferrières-Poussarou et découvrez les recherches menées autour de la mystérieuse grotte de Pousselières.
Organisé avec la Société d’Étude des Sciences Naturelles de Béziers, la grotte de Pousselières, avec une cavité exceptionnelle, est connue de longue date par les spéléologues. Les travaux de recherches ont repris ces dernières années sous l’égide de l’Association Spéléo-Club d’Olargues pour aider à la compréhension du réseau karstique souterrain et faciliter la recherche d’eau pour l’alimentation de la commune de Ferrières-Poussarou. .
2 rue Jeanne Jugan Béziers 34500 Hérault Occitanie secretariat.saslb@gmail.com
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English : CONFÉRENCE PRÉSENTATION DES RECHERCHES SPÉLÉOLOGIQUES SUR LE SECTEUR DE FERRIÈRES-POUSSAROU
Explore the secrets of the underground world of Ferrières-Poussarou and discover the research being conducted on the mysterious Pousselières Cave.
L’événement CONFÉRENCE PRÉSENTATION DES RECHERCHES SPÉLÉOLOGIQUES SUR LE SECTEUR DE FERRIÈRES-POUSSAROU Béziers a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 ADT34
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