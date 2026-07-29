[CONFERENCE/PROJECTION] Rasco & Nous CAUTERETS Cauterets

Informations pratiques

Cauterets

[CONFERENCE/PROJECTION] Rasco & Nous

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18 20:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Ce film va à la rencontre d’éleveurs et de bergers de plusieurs zones géographiques de France. Certains, encore novices, se font aider pour la mise en place de leur premier chien de protection, et d’autres plus expérimentés, partagent avec nous leurs expériences d’utilisateurs de chiens de protection.

Ce film a été réalisé par Axel Falguier en collaboration avec l’institut de l’élevage.

Durée 1h

Il sera suivi de l’intervention de la Pastorale Pyrénéenne.

Renseignements 05 62 92 52 56

Entrée libre et gratuite Pas d’inscription

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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

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English :

This film follows breeders and shepherds from various regions of France. Some, who are still new to the field, receive assistance in training their first guard dog, while others, who are more experienced, share their experiences as guard dog owners with us.

This film was directed by Axel Falguier in collaboration with the Institut de l’Élevage.

Running time: 1 hour

It will be followed by a presentation by the Pastorale Pyrénienne.

Information: 05 62 92 52 56

Free admission—no registration required

L’événement [CONFERENCE/PROJECTION] Rasco & Nous Cauterets a été mis à jour le 2026-07-26 par Parc National des Pyrénées|CDT65