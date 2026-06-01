Conférence « Protéger ses données » – Permanence numérique Rive gauche, Espace Ville de Genève, Genève

Conférence « Protéger ses données » – Permanence numérique Rive gauche Mardi 11 août, 13h00 Espace Ville de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-11T13:00:00+02:00 – 2026-08-11T14:00:00+02:00

Fin : 2026-08-11T13:00:00+02:00 – 2026-08-11T14:00:00+02:00

Dans une ambiance conviviale et bienveillante, vous pourrez comprendre les bases de la sécurité numérique et apprendre à protéger vos données facilement.

Informations pratiques

Mardi 11 août 2026 de 13h à 14h

Espace Ville de Genève

Rue de la Terrassière 9 – 1207 Genève

022 418 99 00

Conférence gratuite et sans inscription

Programme

Cette conférence vous permet de comprendre facilement la sécurité numérique et abordera de manière accessible les questions suivantes :

Comment peuvent être utilisées vos données en ligne ?

Comment se protéger face aux attaques sur le web ?

Que sont « les cookies » et quel est leur rôle ?

Comment sont partagées les données de géolocalisation ?

Comment utiliser son navigateur Internet et ses applications en protégeant ses données ?

Que faire avec ses mots de passe ?

A quoi faire attention lors de transactions ou d’inscriptions en ligne ?

Qu’est-ce qu’un VPN et à quoi sert-il ?

Comment assurer la confidentialité de ses messages ?

N’hésitez pas à venir poser vos questions sur la protection de vos données ou pour tout autre conseil. Chaque conférence à l’Espace Ville de Genève est suivie d’une Permanence numérique. L’occasion de bénéficier d’un accompagnement gratuit et personnalisé.

Découvrez aussi:

La Permanence numérique Rive gauche

La Permanence numérique Rive droite

Espace Ville de Genève Rue de la Terrassière 9 Genève 1207 Les Eaux-Vives Genève 022 418 99 00 [{« link »: « https://www.geneve.ch/agenda/permanence-numerique-rive-gauche »}, {« link »: « https://www.geneve.ch/agenda/permanence-numerique-rive »}] https://www.geneve.ch/espace-ville-geneve

Dans le cadre des Permanences numériques, la Ville et OSEO Genève organisent une conférence gratuite et sans inscription sur la protection des données à l’Espace Ville de Genève à la Terrassière.

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