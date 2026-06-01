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Conférence « Protéger ses données » – Permanence numérique Rive gauche, Espace Ville de Genève, Genève

Conférence « Protéger ses données » – Permanence numérique Rive gauche, Espace Ville de Genève, Genève

Conférence « Protéger ses données » – Permanence numérique Rive gauche, Espace Ville de Genève, Genève mardi 11 août 2026.

Lieu : Espace Ville de Genève

Adresse : Rue de la Terrassière 9

Ville : 1207 Genève

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Tarif : Gratuit

Conférence « Protéger ses données » – Permanence numérique Rive gauche Mardi 11 août, 13h00 Espace Ville de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T13:00:00+02:00 – 2026-08-11T14:00:00+02:00
Fin : 2026-08-11T13:00:00+02:00 – 2026-08-11T14:00:00+02:00

Dans une ambiance conviviale et bienveillante, vous pourrez comprendre les bases de la sécurité numérique et apprendre à protéger vos données facilement.

Informations pratiques

Mardi 11 août 2026 de 13h à 14h
Espace Ville de Genève
Rue de la Terrassière 9 – 1207 Genève
022 418 99 00
Conférence gratuite et sans inscription

Programme

Cette conférence vous permet de comprendre facilement la sécurité numérique et abordera de manière accessible les questions suivantes :

  • Comment peuvent être utilisées vos données en ligne ?
  • Comment se protéger face aux attaques sur le web ?
  • Que sont « les cookies » et quel est leur rôle ?
  • Comment sont partagées les données de géolocalisation ?
  • Comment utiliser son navigateur Internet et ses applications en protégeant ses données ?
  • Que faire avec ses mots de passe ?
  • A quoi faire attention lors de transactions ou d’inscriptions en ligne ?
  • Qu’est-ce qu’un VPN et à quoi sert-il ?
  • Comment assurer la confidentialité de ses messages ?

N’hésitez pas à venir poser vos questions sur la protection de vos données ou pour tout autre conseil. Chaque conférence à l’Espace Ville de Genève est suivie d’une Permanence numérique. L’occasion de bénéficier d’un accompagnement gratuit et personnalisé.

Découvrez aussi:
La Permanence numérique Rive gauche
La Permanence numérique Rive droite

Espace Ville de Genève Rue de la Terrassière 9 Genève 1207 Les Eaux-Vives Genève 022 418 99 00 [{« link »: « https://www.geneve.ch/agenda/permanence-numerique-rive-gauche »}, {« link »: « https://www.geneve.ch/agenda/permanence-numerique-rive »}] https://www.geneve.ch/espace-ville-geneve
Dans le cadre des Permanences numériques, la Ville et OSEO Genève organisent une conférence gratuite et sans inscription sur la protection des données à l’Espace Ville de Genève à la Terrassière.

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