Conférence “Quand la Nature Inspire l’Art”, Kerhinet, Saint-Lyphard

Conférence “Quand la Nature Inspire l’Art” 27 et 28 juin Kerhinet Loire-Atlantique

5€ par personne/ règlement sur place (CB non acceptée)

Réservation auprès de la Maison du Parc 02 40 91 68 68 ou sur https://www.parc-naturel-briere.com/agenda/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T11:30:00+02:00

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L’art nous révèle la beauté de la nature, source inépuisable d’inspiration pour les artistes. Des récits mythologiques à l’art contemporain, une conférence à savourer comme un bol d’air ! conférence beaux-arts