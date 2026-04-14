Conférence : Quotid’IA, Atrium, Rouen

Conférence : Quotid’IA Samedi 23 mai, 15h00, 16h30, 18h00, 19h30, 21h00 Atrium Seine-Maritime

Durée 30 min, dès 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le JT de l’IA ! Au sommaire : Moltbook, le réseau social des IA, où elles débattent de leur émancipation des humains… ; ChatGPT qui s’ouvre à la publicité… et d’autres actualités sur l’intelligence artificielle. Info, intox ou futur proche ? 30 minutes pour décrypter les actualités de l’IA.

Dès 10 ans – https://atriumnormandie.fr/

Atrium 115 boulevard de l’Europe, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 35 89 42 27 https://www.atriumnormandie.fr/ [{« link »: « https://atriumnormandie.fr/ »}] L’Atrium est l’espace régional de découverte des sciences et techniques en Normandie. Arrêt de métro Europe et Saint-Sever, accessible à tous les publics, ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h.

Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le JT de l’IA ! Au sommaire : Moltbook, le réseau social des IA, où elles débattent de leur émancipation des humains… ; ChatGPT qui s’ouvre à la publicité… ?…