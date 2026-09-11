Conférence : regards croisés balade en Ossau & de l’Ossau à la lune, Musée d’Ossau, Arudy

Informations pratiques

Conférence : regards croisés balade en Ossau & de l’Ossau à la lune Samedi 19 septembre, 18h30 Musée d’Ossau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Conférence de Jean-Pierre Dugène, proposée en écho à l’exposition consacrée aux photographies de Fernand Cuville et d’Émile Touchet.

En 1920, Fernand Cuville répond à une commande d’Albert Kahn et photographie les paysages, les lieux et les habitants emblématiques de la vallée. Émile Touchet porte quant à lui un autre regard, celui d’un passionné de photographie astrale, également très attaché à la vallée d’Ossau par son mariage avec Marie Frosine Lasserre, originaire de Sévignacq-Meyracq.

Pendant plusieurs décennies, les séjours du couple dans la vallée permettent de saisir de nombreuses scènes de la vie familiale et locale.

La conférence reviendra sur leur parcours, et plus particulièrement sur celui d’Émile Touchet, sans oublier Léon Gimpel, qui le rejoindra à Sévignacq, où il mourra.

Un autre photographe de la vallée, né dans les années 1820 et animé, comme Albert Kahn plus tard, par l’ambition de parcourir le monde en le photographiant, sera également présenté.

Musée d’Ossau Rue de l’Eglise, 64260 Arudy, France Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559056171 http://www.museearudy.com Bâtiment d’un étage sur rez-de-chaussée dont la partie centrale, en façade, se dégage de la toiture pour former une surélévation carrée coiffée d’un toit à l’impérial. Au rez-de-chaussée, la porte d’entrée est encadrée de deux pilastres plats supportant un entablement sur lequel un fronton coupé et sommé de deux sphères circonscrit un écu martelé accosté de contrecourbes et surmonté d’un haume. A l’étage, les baies rectangulaires ont conservé leurs meneaux en bois. La façade postérieure a été dénaturée par l’adjonction de galeries extérieures.

Conférence de Jean-Pierre Dugène, proposée en écho à l’exposition consacrée aux photographies de Fernand Cuville et d’Émile Touchet.

©Mairie Arudy