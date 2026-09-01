Informations pratiques

Aulnay

Conférence Regards croisés sur le Jardin de Gabriel

Bureau d’Information Touristique 290 avenue de l’Église Aulnay Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 17:30:00

fin : 2026-09-18 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18

L’équipe de l’Inventaire du Patrimoine Nouvelle Aquitaine vous invite à une rencontre exceptionnelle à travers les photos de l’exposition Impression persistante .

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Bureau d’Information Touristique 290 avenue de l’Église Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 28

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English :

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L’événement Conférence Regards croisés sur le Jardin de Gabriel Aulnay a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge