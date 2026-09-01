Conférence Regards croisés sur le Jardin de Gabriel Aulnay
vendredi 18 septembre 2026 · Aulnay
Informations pratiques
Aulnay
Conférence Regards croisés sur le Jardin de Gabriel
Bureau d’Information Touristique 290 avenue de l’Église Aulnay Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:30:00
fin : 2026-09-18 19:00:00
Date(s) :
2026-09-18
L’équipe de l’Inventaire du Patrimoine Nouvelle Aquitaine vous invite à une rencontre exceptionnelle à travers les photos de l’exposition Impression persistante .
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Bureau d’Information Touristique 290 avenue de l’Église Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 28
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L’événement Conférence Regards croisés sur le Jardin de Gabriel Aulnay a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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