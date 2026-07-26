Conférence-rencontre avec Samuel Buquet, Auberge de jeunesse de l’Île-de-Batz, Île-de-Batz

Informations pratiques

Conférence-rencontre avec Samuel Buquet Dimanche 20 septembre, 14h45 Auberge de jeunesse de l’Île-de-Batz Finistère

Salle « Séminaire » de l’Auberge de jeunesse de l’Île de Batz – De 14h45 à 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Comment naît une bande dessinée ?

De l’idée aux premières esquisses, en passant par le scénario, les personnages et le dessin, Samuel Buquet vous invite à découvrir les différentes étapes de création d’une BD et à partager les coulisses de son métier.

https://www.jardin-georgesdelaselle.bzh/les-animations-au-jardin-en-2026/

Auberge de jeunesse de l’Île-de-Batz Creac’h Ar Bolloc’h, 7001B Rte de Sainte-Anne, 29253 Île-de-Batz Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne 02 98 61 77 69 https://www.ostal.org/destinations/auberge-ile-de-batz/ [{« link »: « https://www.jardin-georgesdelaselle.bzh/les-animations-au-jardin-en-2026/ »}]

Comment naît une bande dessinée ?

©Les Amis du jardin Georges Delaselle