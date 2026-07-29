Un Instant de Ressourcement au Jardin de l’Ile de Batz Île-de-Batz

Informations pratiques

Île-de-Batz

Un Instant de Ressourcement au Jardin de l’Ile de Batz

Jardin Georges Delaselle Île-de-Batz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 09:30:00

fin : 2026-09-04 17:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Cet été, l’Association ARMONESSENCE vous invite à vivre une expérience sensorielle et créative unique au Jardin Georges Delaselle, sur l’Île de Batz.

À travers l’olfacto-thérapie et le land art-thérapie, nous vous accompagnerons dans une rencontre sensible avec les éléments naturels, le monde végétal et le vivant qui nous entoure.

Au fil de la journée, vos sens s’éveilleront, votre attention se portera sur vos ressentis et votre imagination s’ouvrira progressivement.

Le jeu avec la matière naturelle sera le fil conducteur de cette expérience, propice au ressourcement et à la créativité.

Vendredi 4 septembre Thème MOSAIQUEES ET BOIS FLOTTES

Cette journée a pour objectif de clôturer le cycle.

Ouvrez un nouveau regard sur le monde et accueillez l’embellie qui se présente à vous. Unifiez et consolidez les acquis des expériences multiples. Glanez des trésors sur l’Estran et créez une mosaïque où chaque élément trouve sa juste place.

Déroulement de la journée

– Le matin exploration du jardin et découverte de quelques essences végétales présentes sur le territoire.

– L’après-midi temps de création, accompagné par les arômes découverts le matin, qui viendront soutenir votre processus créatif.

– Rendez-vous 9 h 30 devant l’entrée du jardin.

– Merci d’apporter votre pique-nique.

Nombre de places limité à 10 participants afin de privilégier un accompagnement de qualité.

Inscription obligatoire

Florence 06 81 34 93 87

Evelyne 06 73 05 92 51

Offrez-vous une parenthèse hors du temps pour ralentir, créer, respirer et vous reconnecter à la nature… et à vous-même. .

Jardin Georges Delaselle Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 73 05 92 51

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English :

L’événement Un Instant de Ressourcement au Jardin de l’Ile de Batz Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-07-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX