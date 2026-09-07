Conférence – Retour sur une découverte archéologique, Château de Ray-sur-Saône, Ray-sur-Saône

Informations pratiques

Conférence – Retour sur une découverte archéologique Dimanche 20 septembre, 16h00 Château de Ray-sur-Saône Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le château de Ray-sur-Saône vous invite à une conférence animée par Valérie Viscusi, chargée d’opération et de recherche à l’Inrap, consacrée à l’épée découverte lors des fouilles archéologiques menées dans le parc du château en 2022.

Cette conférence sera l’occasion de revenir sur ces fouilles, les circonstances de cette découverte et les premiers résultats des recherches. À l’issue de la rencontre, les visiteurs pourront découvrir l’épée exposée dans la salle d’armes du château.

Château de Ray-sur-Saône Rue du Château, 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 95 77 37 http://www.haute-saone.fr Le site du domaine de Ray-Sur-Saône est construit sur un éperon rocheux en bordure de plateau, dominant les méandres de la Saône de quelques cinquante mètres. Tout le domaine (château, ferme et parc) est classé au titre des Monuments historiques.

Le château de Ray-sur-Saône vous invite à une conférence animée par Valérie Viscusi, chargée d’opération et de recherche à l’Inrap, consacrée à l’épée découverte lors des fouilles archéologiques dans…

©Xavier Spertini