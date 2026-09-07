Visites costumées au Château de Ray-sur-Saône, Château de Ray-sur-Saône, Ray-sur-Saône

Informations pratiques

Visites costumées au Château de Ray-sur-Saône 19 et 20 septembre Château de Ray-sur-Saône Haute-Saône

Limité à 18 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez, le temps d’un week-end, le Château de Ray-sur-Saône autrement grâce à une visite costumée inédite proposée en partenariat avec les Ateliers Saint-Pierre.

Tout au long de cette visite, plongez dans l’atmosphère d’une demeure animée par son personnel à travers les époques. Vous partirez à la rencontre des « petites mains » du château : domestiques, intendants, gouvernantes, femmes de chambre, valets, chauffeurs ou encore jardiniers, qui formaient autrefois le train de maison.

Grâce aux costumes et aux reconstitutions, découvrez le château sous un nouveau regard et plongez dans la vie quotidienne d’autrefois.

Château de Ray-sur-Saône Rue du Château, 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 95 77 37 http://www.haute-saone.fr Le site du domaine de Ray-Sur-Saône est construit sur un éperon rocheux en bordure de plateau, dominant les méandres de la Saône de quelques cinquante mètres. Tout le domaine (château, ferme et parc) est classé au titre des Monuments historiques.

Découvrez, le temps d’un week-end, le Château de Ray-sur-Saône autrement grâce à une visite costumée inédite proposée en partenariat avec les Ateliers Saint-Pierre.

©Eric Gandré