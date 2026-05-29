Conférence Révélez l’artiste qui est en vous Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Conférence Révélez l’artiste qui est en vous

Musée Mathurin Méheut 15 Place du Champ de Foire Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Conférence par Yves-Marie Salanson, directeur artistique de Sennelier.

Tout le monde peut peindre, il n’est pas utile de savoir dessiner pour se lancer et profiter des plaisirs de la couleur. Yves-Marie Salanson, auteur de Bien choisir son matériel pour peindre et dessiner (Ed. Eyrolles) en est convaincu.

C’est pourquoi il nous invite à découvrir l’artiste qui sommeille en nous lors d’une conférence suivie d’une distribution d’échantillons de produits Sennelier. Il exposera l’histoire de Sennelier, fabricant de couleurs depuis 1887, dont les premiers pastels furent fabriqués à la demande de Degas, et qui inventa les pastels à l’huile pour Picasso. Aquarelle, huile, acrylique ou pastels, il nous donnera les clefs pour bien comprendre les techniques et décrypter le matériel pour artistes.

Durée 1h30.

Sur réservation. .

Musée Mathurin Méheut 15 Place du Champ de Foire Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence Révélez l’artiste qui est en vous Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor