[Conférence] Rivages impressionnistes par Cyrille Sciama et Pierre Ickowicz Musée de Dieppe (Château) Dieppe

Informations pratiques

Dieppe

[Conférence] Rivages impressionnistes par Cyrille Sciama et Pierre Ickowicz

Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17 16:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Le centenaire de la disparition de Claude Monet invite à revenir dans les pas des impressionnistes à Dieppe et le long de la Côte d’Albâtre.

Animée par Cyrille Sciama, directeur général du Musée des Impressionnismes de Giverny et Pierre Ickowicz, conservateur du Musée de Dieppe, cette conférence fait dialoguer les collections du Musée de Dieppe avec d’autres collections publiques et privées à la rencontre des réinventions des paysages de bord de mer.

Intervenant Cyrille Sciama, directeur général du Musée des Impressionnismes de Giverny, spécialiste de la peinture des XIXe et XXe siècles

Durée 1heure

Places limitées. Réservation Conseillée au 02 35 06 61 99 .

Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr

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English : [Conférence] Rivages impressionnistes par Cyrille Sciama et Pierre Ickowicz

L’événement [Conférence] Rivages impressionnistes par Cyrille Sciama et Pierre Ickowicz Dieppe a été mis à jour le 2026-08-21 par Seine-Maritime Attractivité