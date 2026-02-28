[Conférence] Rivages impressionnistes par Cyrille Sciama et Pierre Ickowicz Musée de Dieppe (Château) Dieppe
samedi 17 octobre 2026 · Musée de Dieppe (Château) · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Conférence] Rivages impressionnistes par Cyrille Sciama et Pierre Ickowicz
Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17 16:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Le centenaire de la disparition de Claude Monet invite à revenir dans les pas des impressionnistes à Dieppe et le long de la Côte d’Albâtre.
Animée par Cyrille Sciama, directeur général du Musée des Impressionnismes de Giverny et Pierre Ickowicz, conservateur du Musée de Dieppe, cette conférence fait dialoguer les collections du Musée de Dieppe avec d’autres collections publiques et privées à la rencontre des réinventions des paysages de bord de mer.
Intervenant Cyrille Sciama, directeur général du Musée des Impressionnismes de Giverny, spécialiste de la peinture des XIXe et XXe siècles
Durée 1heure
Places limitées. Réservation Conseillée au 02 35 06 61 99 .
Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Conférence] Rivages impressionnistes par Cyrille Sciama et Pierre Ickowicz
L’événement [Conférence] Rivages impressionnistes par Cyrille Sciama et Pierre Ickowicz Dieppe a été mis à jour le 2026-08-21 par Seine-Maritime Attractivité
À voir aussi à Dieppe (Seine-Maritime)
- [Atelier créatif] Beach print impression plage The Workshop Dieppe 26 août 2026
- [Visite guidée] Corsaires et pirates Dieppe 26 août 2026
- [Visite guidée] De la ville médiévale à la ville classique Dieppe 28 août 2026
- [Visite guidée] Dieppe cité d’architecture, projet d’architecte(s) Quai Duquesne Dieppe 29 août 2026
- [Festival] Puys Chandelles Musicales Dieppe 29 août 2026