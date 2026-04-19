CONFÉRENCE : « RUMBA, MÉMOIRE ET RÉSILIENCE » Archives départementales de Loire-Atlantique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-12 18:00 – 19:00

Gratuit : oui Adulte

Cette conférence retrace la fabuleuse trajectoire de la rumba, née sur les rives du fleuve Congo, déportée vers les Amériques dans le tumulte de l’esclavage, avant de revenir sur la terre mère, enrichie de rythmes et d’expériences nouvelles. De cette traversée douloureuse est née une musique de résistance, un souffle de vie devenu l’un des plus puissants symboles de résilience et de création d’identités. La rumba incarne la renaissance collective des peuples africains et afro-descendants, leur mémoire en mouvement et leur force créatrice face à l’histoire. Une soirée pour comprendre, ressentir et célébrer la puissance culturelle et spirituelle de la rumba.Avec Henri Ossebi, sociologue, spécialiste de la rumba, et homme politique congolais, Ambassadeur de la République du Congo à l’Unesco depuis mai 2017Par Les Anneaux de la Mémoire, en partenariat avec Perspective Congo-Brazza

Archives départementales de Loire-Atlantique Nantes 44000



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