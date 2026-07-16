Conférence « Saint-Bernard : une cité canoniale en Comminges », Musée archéologique départemental, Saint-Bertrand-de-Comminges

Informations pratiques

Conférence « Saint-Bernard : une cité canoniale en Comminges » Samedi 19 septembre, 16h00 Musée archéologique départemental Haute-Garonne

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Un inventaire du patrimoine est en cours à Saint-Bertrand-de-Comminges.

À l’occasion d’une conférence, Alexandra Guéguen et Paul Maturi, chercheurs au service Connaissance des Patrimoines de la Région Occitanie, présenteront les enjeux et les méthodes de leur étude.

Ils évoqueront leur travail de terrain et leurs découvertes dans les archives, qui permettent de révéler de nouveaux pans de l’histoire architecturale de la ville.

Musée archéologique départemental 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie 05 61 88 31 79 [{« type »: « phone », « value »: « 0561883179 »}] Héritier du « musée de Comminges » inauguré en 1924 à Saint-Bertrand-de-Comminges, le musée archéologique départemental a été créé en 1985 suite à la cession de l’ensemble de ses collections par la société archéologique du Midi de la France au conseil général de la Haute-Garonne, qui était jusqu’alors responsable de l’archéologie locale.

Depuis, le musée est chargé de la préservation, de l’étude, de la mise en valeur, de la conservation, de la sécurité et de l’accessibilité des objets provenant des fouilles réalisées entre 1920 et 1969, ainsi que des fouilles plus récentes entreprises à partir de 1985.

Les locaux d’études et de conservation du Musée archéologique départemental se trouvent dans le bâtiment de « l’ancienne gendarmerie », situé dans la partie haute de Saint-Bertrand-de-Comminges. Le musée abrite un centre de recherche et de ressources archéologiques (c2ra), une bibliothèque spécialisée en histoire ancienne et en archéologie, ainsi qu’une salle d’exposition.

Un inventaire du patrimoine est en cours sur Saint-Bertrand-de-Comminges. Lors d’une conférence, Alexandra Guéguen et Paul Maturi, chercheurs au service Connaissance des Patrimoines de la région vous…

©A. Gueguen -Inventaire général Région Occitanie