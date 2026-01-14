Conférence Santé & Comportements Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques Rennes
Conférence Santé & Comportements Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques Rennes jeudi 18 juin 2026.
Conférence Santé & Comportements Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques Rennes Jeudi 18 juin, 09h00 Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Cette conférence interdisciplinaire est organisée par la « Chaire d’économie et management des établissements de santé » (EHESP) & la « Chaire économie de la santé glocale » (Rennes Métropole-CNRS).
Cette conférence interdisciplinaire fait un focus en économie, psychologie et management.
### [Appel à contributions](https://crem.univ-rennes.fr/actualites/appel-contributions-conference-sante-comportements)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-18T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-18T17:00:00.000+02:00
josselin.thuilliez@cnrs.fr
Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35065 Rennes Cedex Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine