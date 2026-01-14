Conférence Santé & Comportements Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques Rennes Jeudi 18 juin, 09h00 Ille-et-Vilaine

Cette conférence interdisciplinaire est organisée par la « Chaire d’économie et management des établissements de santé » (EHESP) & la « Chaire économie de la santé glocale » (Rennes Métropole-CNRS).

Cette conférence interdisciplinaire fait un focus en économie, psychologie et management.

### [Appel à contributions](https://crem.univ-rennes.fr/actualites/appel-contributions-conference-sante-comportements)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-18T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-18T17:00:00.000+02:00

josselin.thuilliez@cnrs.fr

Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35065 Rennes Cedex Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



