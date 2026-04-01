Conférence: Sauvegarde et valorisation du patrimoine immobilier et mobilier du XXe siècle local Micro-Folie Le Pouliguen

Le Pouliguen

Conférence: Sauvegarde et valorisation du patrimoine immobilier et mobilier du XXe siècle local

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Une conférence de Laurent Delpire, conservateur des antiquités et objets d’art de Loire-Atlantique.

En partenariat avec l’association de l’église Saint-Nicolas. .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

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English :

L’événement Conférence: Sauvegarde et valorisation du patrimoine immobilier et mobilier du XXe siècle local Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44