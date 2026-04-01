Conférence: Sauvegarde et valorisation du patrimoine immobilier et mobilier du XXe siècle local Micro-Folie Le Pouliguen
Conférence: Sauvegarde et valorisation du patrimoine immobilier et mobilier du XXe siècle local Micro-Folie Le Pouliguen samedi 18 avril 2026.
Le Pouliguen
Conférence: Sauvegarde et valorisation du patrimoine immobilier et mobilier du XXe siècle local
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18 16:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Une conférence de Laurent Delpire, conservateur des antiquités et objets d’art de Loire-Atlantique.
En partenariat avec l’association de l’église Saint-Nicolas. .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
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English :
L’événement Conférence: Sauvegarde et valorisation du patrimoine immobilier et mobilier du XXe siècle local Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44
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