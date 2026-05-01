Conférence sons et bruitages au cinéma Argentat-sur-Dordogne
Conférence sons et bruitages au cinéma Argentat-sur-Dordogne samedi 30 mai 2026.
Argentat-sur-Dordogne
Conférence sons et bruitages au cinéma
Médiathèque d’Argentat Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La drôle de conférence sur la musique de film et le bruitage, animée par Elizabeth Anscutter. La musique n’est pas la seule à embobiner vos oreilles au cinéma ! Le bruitage et le design sonore sont l’art invisible de raconter des histoires avec des sons, et de créer des atmosphères variées, du plus réaliste au plus fantastique. Comment fabrique-t-on le son d’un coup de poing ? D’un vaisseau spatial ? D’un monstre terrifiant ? Elizabeth Anscutter vous dévoile les secrets de cet art méconnu à travers des extraits de films et des ateliers participatifs. Une immersion sonore pour découvrir comment le son invente le cinéma (ou bien le contraire…). .
Médiathèque d’Argentat Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 90 11
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English : Conférence sons et bruitages au cinéma
L’événement Conférence sons et bruitages au cinéma Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-02 par Corrèze Tourisme
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