Les Mercredis du Nuage Marc Taverdet Argentat-sur-Dordogne
Les Mercredis du Nuage Marc Taverdet Argentat-sur-Dordogne mercredi 20 mai 2026.
Argentat-sur-Dordogne
Les Mercredis du Nuage Marc Taverdet
Avenue du Jardin public Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:30:00
fin : 2026-05-20 19:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Les Mercredis du Nuage c’est pratique !
L’idée est de découvrir et de se rencontrer. Nuage Vert (bâtiment du jardin public d’Argentat-sur-Dordogne) vous invite gratuitement toutes et tous un mercredi par mois de 18h30 à 19h30 pour des séances de démonstration avec des actrices et acteurs du territoire qui expliquent leurs savoir-faire et leurs passions en vous faisant participer
Pour le mois de Mai, rencontre avec Marc Taverdet
Alexandra Duchêne a publié l’histoire de référence d’Argentat de la Préhistoire à aujourd’hui grâce aux collections données par les familles locales et conservées à Nuage Vert Argentat entre nature et culture
Marc Taverdet, qui enseigne à Tulle, a écrit la seule thèse de référence sur l’histoire de la Corrèze au XIXe siècle. Il vient nous parler d’Argentat et évoque notamment des per .
Avenue du Jardin public Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 29 60 97
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English : Les Mercredis du Nuage Marc Taverdet
L’événement Les Mercredis du Nuage Marc Taverdet Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-03-30 par Corrèze Tourisme
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