La Dordogne Intégrale 2026

Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

La course française de canoë-kayak légendaire ! 130 km à parcourir en une journée sur le plus beau fleuve d’Europe la Dordogne… .

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 32 22 36 ckcab@orange.fr

