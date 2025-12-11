La Dordogne Intégrale 2026 Argentat-sur-Dordogne

La Dordogne Intégrale 2026 Argentat-sur-Dordogne samedi 9 mai 2026.

Argentat-sur-Dordogne Corrèze

La course française de canoë-kayak légendaire ! 130 km à parcourir en une journée sur le plus beau fleuve d’Europe la Dordogne…   .

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 32 22 36  ckcab@orange.fr

